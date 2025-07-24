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Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и Камбоджей

Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, пишут таиландские СМИ. Таиланд и Камбоджа обвинили друг друга в начале боевых столкновений на границе своих стран, сообщает Reuters.

По данным агентства, столкновения начались сегодня рано утром возле спорного храма Та Моан Тхом.

Конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе идут бои. В район стягиваются войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносят авиаудары по территории Камбоджи.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов, в результате чего погибли два местных жителя. В армии Таиланда заявили, что камбоджийские войска открыли огонь, в результате чего ранения получили два тайских солдата.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

По данным обоих государств, после начала столкновений истребитель F-16 армии Таиланда атаковал цели в Камбодже. По сведениям тайской армии, под удар попала военная цель. В свою очередь Минобороны Камбоджи заявило, что истребители сбросили две бомбы на дорогу. Военные Камбоджи заявили, что «решительно осуждают безрассудную и жестокую военную агрессию Королевства Таиланд против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи».

Напомним, многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в Список всемирного наследия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337353/
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