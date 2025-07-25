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Происшествия

Продолжается расчистка участка дороги север — юг после камнепада

На 280—281 километре альтернативной дороги Балыкчи—Казарман—Джалал-Абад продолжаются работы по расчистке последствий камнепада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, вчера на месте происшествия работали экстренные службы: оперативная группа пожарно-спасательного отделения № 46, пять сотрудников дорожной службы № 18, а также специализированная техника — два самосвала, два погрузчика, один автогрейдер и два экипажа МВД. Было очищено около 5 тысяч кубометров обвала.

Работы по расчистке продолжаются. Сегодня задействованы автопогрузчик, автогрейдер, два самосвала, экскаватор и шесть рабочих из дорожной службы № 18.

Отмечается, что на 296-м километре автодороги и в селе Жоон-Кунгой Сузакского района организованы контрольные посты.

Напомним, 24 июля в Тогуз-Тороуском районе около 12.20 часов на альтернативной автодороге Балыкчи—Казарман—Джалал-Абад, обрушился камнепад. По предварительным данным, на проезжую часть обрушилось около 70–80 тысяч кубометров камней, в результате чего движение временно было приостановлено.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337498/
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