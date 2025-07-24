Конфликт Таиланда и Камбоджи: МИД призывает кыргызстанцев к осторожности

В связи с вооруженными столкновениями на границе Камбоджи и Таиланда, Министерство иностранных дел Кыргызстана убедительно призывает граждан КР воздержаться от посещения зон конфликта в приграничных районах двух стран в целях безопасности.

Внешнеполитическое ведомство также просит кыргызстанцев, временно или постоянно находящихся на территории Камбоджи и Таиланда, соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за рекомендациями местных властей и Посольства КР в Малайзии.

В случае чрезвычайных ситуаций граждане Кыргызстана могут обратиться в Посольство Кыргызской Республики в Куала-Лумпуре по телефону +996 500 244610 (WhatsApp) или на «горячую линию» МИД КР +996 999 312002 (WhatsApp).

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе идут бои. В район стягиваются войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносят авиаудары по территории Камбоджи.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов, в результате чего погибли два местных жителя. В армии Таиланда заявили, что камбоджийские войска открыли огонь, в результате чего ранения получили два тайских солдата.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.