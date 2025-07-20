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Происшествия

Очередное дерево упало на автомобиль в Бишкеке

Сегодня около 17.30 на пересечении улиц Баялинова и Абдрахманова в Бишкеке на автомобиль упало дерево. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что это не первый подобный случай: ранее на этом же участке дерево упало на автобус.

По его словам, опасных деревьев на этом участке много.

Буквально три дня назад, 17 июля, в Бишкеке дерево упало на припаркованный на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Гагарина автомобиль. 

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336877/
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