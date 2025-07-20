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Происшествия

Почти 500 тысяч протоколов составлено на нарушителей ПДД с начала года

Почти полмиллиона протоколов составлено на нарушителей дорожного движения за первые пять месяцев 2025 года. Такие цифры содержатся в материалах, размещенных на портале открытых данных.

Уточняется, по предварительным данным, за первые 5 месяцев сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения составили 497 тысяч 846 протоколов о нарушениях.

Из них:

  • 6 тысяч 800 водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
  • 3 тысячи 10 водителей незаконно тонировали стекла;
  • 76 тысяч 572 водителя превышали скорость;
  • 466 водителей действовали безрассудно;
  • 17 тысяч 521 водитель управлял транспортным средством без надлежащих документов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336870/
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