В 2025 году в Кыргызстане фактов семейного насилия стало больше на 35 процентов

С начала 2025 года в Кыргызстане фактов семейного насилия стало больше на 35 процентов. Такие цифры содержатся в материалах, размещенных на портале открытых данных.

В электронном журнале учета деятельности органов внутренних дел зафиксировано 10 тысяч 164 случая домашнего насилия. Это на 2 тысячи 631 факт больше, чем за аналогичный период 2024-го. В прошлом году таких фактов было 7 тысяч 533.

Сотрудниками милиции выдано 8 тысяч 5 временных охранных ордеров, из них 6 тысяч 749 в отношении лиц, совершивших домашнее насилие.

В судебные органы для рассмотрения составлено и направлено 2 тысячи 450 протоколов о правонарушениях по статье 70 Кодекса о правонарушениях КР (Семейное насилие). По решению суда к общественным работам привлечено 844 человека. С санкции суда под арест заключены 1 тысяча 186 граждан.

Обвинения подозреваемым предъявлены в том числе по:

статье 122 (Убийство) — 17 человек;

статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) — 16;

статье 131 (Причинение легкого вреда здоровью) — 11;

статье 138 (Приставание и истязание) — 13;

статье 154 (Изнасилование) — 17;

статье 155 (Насильственные действия сексуального характера) — 5;

статье 158 (Развратные действия) — 5;

статье 177 (Семейное насилие) — 22.

Ранее начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных пунктов милиции Службы общественной безопасности МВД Данияр Сапарбаев сообщал, что Бишкек и Чуйская область лидируют по количеству зарегистрированных случаев семейного насилия.