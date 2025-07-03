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Бишкек и Чуйская область лидируют по росту семейного насилия в КР

Бишкек и Чуйская область лидируют по количеству зарегистрированных случаев семейного насилия. Об этом заявил начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных пунктов милиции Службы общественной безопасности МВД КР Данияр Сапарбаев.

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«Да, столица и область лидируют в этой статистике — из общего количества это порядка 50 процентов. Но связано это с тем, что в Бишкеке и Чуйской области больше всего людей. Это и местные жители, и, конечно же, влияет внутренняя миграция», — отметил Сапарбаев.

Милиционер отметил, что правоохранители работают в усиленном режиме в направлении профилактики семейного насилия. Снимаются ролики и распространяются в СМИ. Кроме того, Данияр Сапарбаев добавил, что семейное насилие — это проблема поколений.

«Если у женщины в детстве было семейное насилие — отец бил, мать, то велика вероятность того, что она станет жертвой и своего супруга. Все дело в воспитании и восприятии данной проблемы», — говорит милиционер.

Но хороший эффект показывают профилактические мероприятия, форумы по семейному насилию и работы со священнослужителями. Во время пятничной молитвы они рассказывают молящимся о недопущении семейного насилия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335033/
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