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Экс-вице-мэра Бишкека Жыргалбека Ырсалиева отпустили под подписку о невыезде

Бывшему заместителю мэра Бишкека Жыргалбеку Ырсалиеву избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, бывший чиновник вину признал полностью и возместил ущерб в 2 миллиона 979 тысяч 889 сомов. В связи с этим его отпустили под подписку о невыезде.

«По завершении следственных мероприятий материалы уголовного дела с обвинительным актом будут переданы в суд для принятия окончательного решения. В настоящее время ведется следствие», — говорится в сообщении.

Напомним, Жыргалбека Ырсалиева задержали 16 июля и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Спецслужбы выявили факт злоупотребления им должностным положением. Он незаконно захватил и использовал муниципальную землю в микрорайоне «Тунгуч».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336797/
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