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Происшествия

Вице-мэра Бишкека водворили в ИВС ГКНБ

ГКНБ в ходе проводимых мероприятий были выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны заместителя мэра города Бишкека Ы.Ж.С., выраженные в незаконном захвате и использовании муниципального земельного участка без разрешительных документов от уполномоченных государственных органов площадью около 1 тысячи 500 квадратных метров.

Там на протяжении шести лет были установлены и функционировали коммерческие объекты облегченного типа в количестве четыре единиц и детские аттракционы в количестве пять единиц, расположенные рядом с жилым домом № 36 в микрорайоне «Тунгуч» города Бишкека.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого было установлено, что Ы.Ж.С., будучи вице-мэром с 2020 года, в целях личного обогащения, используя свое должностное положение, незаконно установил и покровительствовал вышеуказанным коммерческим объектам, которые функционировали без разрешительных документов уполномоченных органов мэрии. В связи с чем местному бюджету нанесен значительный ущерб в виде выпадения арендных платежей.

Следует отметить, что указанные действия должностного лица мэрии вызвали недовольство среди жителей микрорайона «Тунгуч», а также препятствовало реализации проекта по строительству сквера и детской игровой площадки со стороны муниципальной администрации Октябрьского района города. В настоящее время незаконно функционирующие объекты демонтированы, начато строительство детской площадки.

По результатам проведенных мероприятий установлен ущерб в размере 2 миллионов 979 тысяч 889 сомов в виде упущенной выгоды от аренды данного участка.

16 июля 2025 года на основании собранных материалов и по результатам следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заместитель мэра Ы.Ж.С. и гражданин В.Н.А.

Напомним, что 16 июля во время выездного заседания в микрорайоне «Тунгуч» с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева был задержан на месте вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336519/
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