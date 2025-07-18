Казахстанского дипломата приговорили к шести годам колонии за избиение супруги

В Казахстане теперь уже бывшего дипломата Сакена Мамаша приговорили к шести годам колонии по делу об избиении жены.

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В Астане завершилось рассмотрение процесса над экс-советником посольства Казахстана в ОАЭ. Суд, кроме назначения реального лишения свободы, лишил мужчину дипломатического ранга.

Ранее жена Сакена Мамаша Карина заявила, что подвергалась насилию с его стороны на протяжении 10 лет. По ее словам, речь шла о физическом, сексуализированном, эмоциональном и экономическом видах. Женщина также записывала видео, на котором видны следы побоев.

Закон о криминализации семейно-бытового насилия был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в апреле прошлого года.

16 июля этого года глава государства подписал закон о запрете принуждения к браку. Кроме того, в Уголовный кодекс РК вводится ответственность за сталкинг — незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.