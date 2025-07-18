21:40
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Казахстанского дипломата приговорили к шести годам колонии за избиение супруги

В Казахстане теперь уже бывшего дипломата Сакена Мамаша приговорили к шести годам колонии по делу об избиении жены.

СМИ
Фото СМИ

В Астане завершилось рассмотрение процесса над экс-советником посольства Казахстана в ОАЭ. Суд, кроме назначения реального лишения свободы, лишил мужчину дипломатического ранга.

Ранее жена Сакена Мамаша Карина заявила, что подвергалась насилию с его стороны на протяжении 10 лет. По ее словам, речь шла о физическом, сексуализированном, эмоциональном и экономическом видах. Женщина также записывала видео, на котором видны следы побоев.

Закон о криминализации семейно-бытового насилия был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в апреле прошлого года.

16 июля этого года глава государства подписал закон о запрете принуждения к браку. Кроме того, в Уголовный кодекс РК вводится ответственность за сталкинг — незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336767/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах
В Казахстане тоже бьют врачей — хотят ужесточить ответственность
Казахстан утроил экспорт муки в Кыргызстан
ICAO назвал Казахстан претендентом на роль регионального авиационного центра
В Казахстане радио «Азаттык» подает иск на МИД из-за отказа в аккредитации
Казахстан и Кыргызстан намерены проводить совместные закупки лекарств
Служба безопасности вмешалась. Отель Sheraton о нападении на трех девушек
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 43,5 процента
Проблему насилия женщин и девочек с инвалидностью обсудили в Бишкеке
Банки Казахстана начнут передавать государству все данные о счетах граждан
Популярные новости
Кыргызстанец осужден за&nbsp;госизмену. Он&nbsp;был агентом спецслужб другой страны Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
В&nbsp;милиции рассказали о&nbsp;причинах массовой драки в&nbsp;зоне отдыха Palm Beach В милиции рассказали о причинах массовой драки в зоне отдыха Palm Beach
Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на&nbsp;Сон-Куле Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле
ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
18 июля, пятница
21:40
Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет Великобритания планирует снизить возраст избирателей до...
21:38
Не приносят вклада в казну цирка. Директор рассказала о причине продажи животных
21:23
Запреты, запреты. Что содержится в 18-м пакете санкции Евросоюза против РФ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июля: в Бишкеке без осадков
20:41
Проливные дожди в Южной Корее: 4 человека погибли, 1 тысяча 300 эвакуированы