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Власть

В Казахстане вводят уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку

В Казахстане вводят уголовную ответственность за кражу невест и принуждение к браку. Соответствующий закон по вопросам оптимизации Уголовного кодекса РК приняли депутаты Мажилиса.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Согласно поправкам, похитивший человека и добровольно его освободивший не будет освобождаться от ответственности, даже если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Депутаты предложили дополнить УК новой статьей 125-1 «Принуждение к вступлению в брак».

Теперь принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы до двух лет.

В случае если это деяние сопряжено с применением насилия в отношении несовершеннолетнего группой лиц либо с использованием служебного положения, то срок лишения свободы увеличивается — от трех до семи лет. А при наступлении тяжких последствий будет применяться лишение свободы от пяти до десяти лет.

Закон также вводит уголовную ответственность за так называемый сталкинг — незаконное преследование, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта или выслеживание гражданина вопреки его воле.

Теперь этот документ должен рассмотреть Сенат (верхняя палата) парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330768/
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