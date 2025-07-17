Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле

Экс-мэр города Балыкчи Султан Кермалиев, который накануне стал героем соцсетей после публикации видео с эффектным дрифтом на фоне озера Сон-Куль, сообщил сегодня, что сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) его все же нашли.

По словам Султана Кермалиева, инспекторы обнаружили его автомобиль в горах, оформили административный протокол и выписали штраф. Внедорожник, на котором он выполнял маневры, был эвакуирован на штрафстоянку. Об этом бывший чиновник сообщил сам на своей странице в соцсетях.

Фото из социальных сетей. После дрифта на Сон-Куле: у бывшего мэра Балыкчи изъяли внедорожник и оштрафовали

Напомним, видео с дрифтом Султана Кермалиева на фоне высокогорного озера вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились: одни сочли поступок эффектным, другие — неуместным, особенно с учетом того, что Кермалиев пробыл на посту мэра всего две недели и был отправлен в отставку в минувший понедельник.

Многие пользователи обратили внимание, что резкие маневры на природной территории могли повлечь за собой экологический ущерб, а также нарушают нормы поведения на особо охраняемых природных объектах.