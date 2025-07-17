14:15
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле

Экс-мэр города Балыкчи Султан Кермалиев, который накануне стал героем соцсетей после публикации видео с эффектным дрифтом на фоне озера Сон-Куль, сообщил сегодня, что сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) его все же нашли.

По словам Султана Кермалиева, инспекторы обнаружили его автомобиль в горах, оформили административный протокол и выписали штраф. Внедорожник, на котором он выполнял маневры, был эвакуирован на штрафстоянку. Об этом бывший чиновник сообщил сам на своей странице в соцсетях.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. После дрифта на Сон-Куле: у бывшего мэра Балыкчи изъяли внедорожник и оштрафовали

Напомним, видео с дрифтом Султана Кермалиева на фоне высокогорного озера вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились: одни сочли поступок эффектным, другие — неуместным, особенно с учетом того, что Кермалиев пробыл на посту мэра всего две недели и был отправлен в отставку в минувший понедельник.

Многие пользователи обратили внимание, что резкие маневры на природной территории могли повлечь за собой экологический ущерб, а также нарушают нормы поведения на особо охраняемых природных объектах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336550/
просмотров: 2512
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с 1 июля действуют — Госстраховая компания
Недостоверная информация. Подменой презумпции невиновности обеспокоен юрист
Каныбек Туманбаев: Мэр Балыкчи мне родственник, но его работоспособность важнее
Пекарню в бишкекской школе № 1 оштрафовали
В КР через 10 дней начнут штрафовать за распространение ложной информации
Проверки общепита. На рынке «Дордой» закрыли 29 объектов
Штрафы в 11 миллионов сомов наложили на точки общепита в Бишкеке за 2025 год
Стихийная торговля в Бишкеке: штрафы за 8 месяцев превысили 6 миллионов сомов
Стихийная продажа ГСМ. МВД просят наделить полномочиями штрафовать
ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях
Популярные новости
В&nbsp;милиции рассказали о&nbsp;причинах массовой драки в&nbsp;зоне отдыха Palm Beach В милиции рассказали о причинах массовой драки в зоне отдыха Palm Beach
Кыргызстанец осужден за&nbsp;госизмену. Он&nbsp;был агентом спецслужб другой страны Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
В&nbsp;Таласе задержали врача по&nbsp;подозрению в&nbsp;получении незаконного вознаграждения В Таласе задержали врача по подозрению в получении незаконного вознаграждения
МВД КР&nbsp;выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из&nbsp;Китая МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на&nbsp;матчах и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV
&laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;UZCARD запустили прямые денежные переводы между&nbsp;КР и&nbsp;РУз «Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Заботьтесь о&nbsp;себе и&nbsp;близких: оформите полис ОМС через MegaPay Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
17 июля, четверг
14:15
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах...
14:11
В Кыргызстане отменят все избыточные документы, усложняющие ведение бизнеса
14:10
Дастан Бекешев предложил установить в больницах камеры с распознаванием лица
14:06
На что потратят 1 миллиард сомов в Балыкчи? Работа пойдет по 12 направлениям
14:00
Цены на продукты обогнали инфляцию. Что заметно подорожало с начала 2025 года