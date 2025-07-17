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Таиландка занималась сексом с монахами и заработала $11 миллионов, ее арестовали

В Таиланде арестовали женщину, которая занималась сексом с монахами, снимала это на видео и шантажировала — таким образом она заработала более $11 миллионов. Об этом уголовном деле сообщает ВВС.

ВВС
Фото ВВС

Отмечается, что при обыске в доме предприимчивой леди, известной как мисс Гольф, было найдено более 80 тысяч пикантных фото и видео с буддийскими монахами.

По данным полиции, женщина вступила в интимную связь как минимум с девятью священнослужителями, которых затем шантажировала. За три года своей деятельности она заработала около $11,9 миллиона.

Кроме классических угроз опубликовать интимные видео, женщина часто прибегала к схеме ложной беременности. Например, в 2024 году она заявила монаху, с которым состояла в интимной связи, что находится в положении и получила от него около $200 тысяч «на алименты».

Подозреваемой предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и краже. Какой срок предусматривает уголовное законодательство — не сообщается.

Монахам тоже придется ответить. Скандал побудил высшее духовенство сформировать специальный комитет для пересмотра внутренних правил. При этом правительство настаивает на введение штрафов и тюремного заключения для нарушивших устав.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336497/
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