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Происшествия

Арест врача в Нацгоспитале прокомментировали в милиции

В пресс-службе УВД Первомайского района города Бишкека прокомментировали 24.kg сообщение об избиении и аресте клинического ординатора в ЛОР-отделении Национального госпиталя.

По ее данным, 9 июля в ГОМ-5 УВД Первомайского района с заявлением обратилась гражданка А.С. с просьбой принять меры в отношении гражданина С.Б., который нецензурно оскорбил ее.

Участковым уполномоченной милиции УВД Первомайского района на основании заявления составлен протокол по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях.

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Решением Первомайского районного суда мужчину арестовали на трое суток.

Также с заявлением обратилась вторая сторона, врачу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой дадут юридическую оценку.

Ранее председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова заявила, что врача избили, а потом арестовали.

В Нацгоспитале и в Министерстве здравоохранения отказались от комментариев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336115/
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