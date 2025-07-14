Арест врача в Нацгоспитале прокомментировали в милиции

В пресс-службе УВД Первомайского района города Бишкека прокомментировали 24.kg сообщение об избиении и аресте клинического ординатора в ЛОР-отделении Национального госпиталя.
По ее данным, 9 июля в ГОМ-5 УВД Первомайского района с заявлением обратилась гражданка А.С. с просьбой принять меры в отношении гражданина С.Б., который нецензурно оскорбил ее.
Участковым уполномоченной милиции УВД Первомайского района на основании заявления составлен протокол по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях.
Решением Первомайского районного суда мужчину арестовали на трое суток.
Также с заявлением обратилась вторая сторона, врачу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой дадут юридическую оценку.
Ранее председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова заявила, что врача избили, а потом арестовали.
В Нацгоспитале и в Министерстве здравоохранения отказались от комментариев.