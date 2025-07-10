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Происшествия

Проливные дожди затопили новый муниципальный рынок Оша. Торговцы возмущены

В городе Ош в результате проливных дождей затопило новый муниципальный рынок. Торговцы возмущены. Видео с места публикуют пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как торговые ряды затоплены дождевой водой, с крыши комплекса течет вода.

«Новый рынок. Всюду вода. Замерзли. Нужно же было все завершить, и потом только переносить рынок, а не мучать так людей», — говорит одна из предпринимательниц за кадром.

Напомним, 1 июля в городе Ош центральный рынок, расположенный на пересечении улиц Кара-Суйской и Навои, перенесли на муниципальный базар на улице Осмонова.

Рынок возвели на территории площадью 6,7 гектара. Он включает торговые помещения на 2,4 тысячи мест. Общая стоимость строительства составила 550 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335829/
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