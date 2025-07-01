Центральный рынок города Ош переезжает в другое место

С 1 июля в городе Оше центральный рынок на пересечении улиц Кара-Суйской и Навои перенесен в муниципальный базар на улице Осмонова. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, продавцы перевозят свой товар в новое место.

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«Муниципальный рынок отвечает всем санитарным нормам и правилам безопасности, оснащен современным оборудованием, предпринимателям созданы комфортные условия. Он расположен возле аэропорта и нового автовокзала», — говорится в сообщении.

Напомним, мэрия Оша анонсировала перенос центрального рынка, расположенного вдоль реки Ак-Бууры, на 20 января. Всем торговцам было предложено до этого дня переместиться на территорию нового муниципального комплекса.