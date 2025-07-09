Мужчина избил свою мать в Чуйской области. Она в больнице

В селе Ак-Бешим Чуйского района 39-летний мужчина избил свою мать. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

Инцидент произошел 7 июля примерно в 21.00 в одном из домов села Ак-Бешим, где проживают пострадавшая 64-летняя Б.Б., ее 74-летний муж Б.А. и 39-летний сын Б.З. Последний в нетрезвом состоянии избил мать. Ее госпитализировали в территориальную больницу города Токмак. Медики сообщили о случившемся в милицию.

Возбуждено дело по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Расследование по делу продолжается, устанавливаются свидетели, очевидцы происшествия, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения 39-летнего Б.З.

«Установлено, что 4 июня 2025 года в доме произошел пожар. Факт зарегистрирован в ОВД Чуйского района и начата доследственная проверка. Следственно-оперативная группа установила, что возгорание произошло в одной из комнат дома, огонь оперативно потушили. Пострадавших нет», — отметили в милиции.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области добавили, что женщина обратилась с заявлением об отказе от дальнейшего разбирательства и отсутствии претензий по факту пожара. По материалу с целью установления его причины назначены экспертизы.

По результатам проверки по факту пожара в доме решено отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.