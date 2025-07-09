В селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области в результате сильных осадков размыло участок сельской дороги. Об этом сообщают очевидцы, распространившие кадры в социальных сетях.

На видео видно, как поток грязной воды полностью затопил проезжую часть, движение транспорта оказалось невозможным. По словам местных жителей, дорога соединяет несколько населенных пунктов и является важной транспортной артерией для региона.

По предварительным данным, причиной ЧП стал мощный сель, сошедший после дождей в горной местности.

Движение временно приостановлено, проводится оценка ущерба и ведутся восстановительные работы.