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Происшествия

В селе Боконбаево размыло дорогу — движение временно перекрыто

В селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области в результате сильных осадков размыло участок сельской дороги. Об этом сообщают очевидцы, распространившие кадры в социальных сетях.

На видео видно, как поток грязной воды полностью затопил проезжую часть, движение транспорта оказалось невозможным. По словам местных жителей, дорога соединяет несколько населенных пунктов и является важной транспортной артерией для региона.


По предварительным данным, причиной ЧП стал мощный сель, сошедший после дождей в горной местности.

Движение временно приостановлено, проводится оценка ущерба и ведутся восстановительные работы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335662/
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