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Происшествия

В Перми врача из Кыргызстана оштрафовали за попытку дать взятку

В Перми врача из Кыргызстана оштрафовали за попытку дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

пресс-службы Ленинского районного суда города Перми
Фото пресс-службы Ленинского районного суда города Перми

Уточняется, что врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии оштрафовали за покушение на дачу взятки. Ленинский райсуд Перми признал виновным в покушении на дачу взятки Бакытбека Кадыралиева и назначил ему наказание в виде штрафа.

По версии следствия, в январе 2025 года автомобиль под управлением гражданина КР остановили для проверки сотрудники полка ДПС. Поскольку у водителя имелись признаки опьянения, то инспекторы потребовали от подозреваемого пройти освидетельствование. Желая избежать привлечения к административной ответственности, врач попытался дать взятку инспекторам в размере $200. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335650/
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