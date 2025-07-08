Загадочная гибель Айзирек. Почему многие не верят в ее самоубийство

В селе Эсенбай айыл окмоту Тоо-Моюн Араванского района Ошской области 29 июня 2025 года погибла 23-летняя Айзирек Топчубаева, мать двоих детей — трехлетней девочки и полугодовалого мальчика. Официальная версия родственников семьи мужа — самоубийство, однако обстоятельства ее смерти вызывают много вопросов.
Журналист 24.kg отправилась на место, чтобы собрать факты, выслушать обе стороны и понять, что могло привести к трагедии.
Дорога в Эсенбай: жара, пыль и тишинаСело Эсенбай расположено примерно в пяти часах езды от города Оша. Дороги здесь преимущественно грунтовые, иногда сменяются ухабистым асфальтом. Транспортное сообщение ограничено: такси курсируют дважды в день. По пути встречаются женщины с детьми, передвигающиеся на «муравейнике» (электрические мотоколяски) — часто за рулем с малышом на руках.
Дом, где оборвалась жизнь Айзирек
Семья Айзирек, проживающая в одном доме, большая — 13 человек. По описаниям соседей и родственников, ее состав — Сраждин (глава семьи, по совместительству глава села Эсенбай) с женой Назгуль; старший сын с женой и тремя детьми; Дуйшон (муж Айзирек) с погибшей и двумя детьми; младший сын и незамужняя дочь.
Основным источником дохода для семьи, как и большинства жителей села, является земледелие. Утром все уходят в поля. Соседи описывают напряженную атмосферу в селе, многие боятся говорить открыто и делятся информацией шепотом.
«Никто не говорил о проблемах. Но такая молодая девушка с двумя детьми... не могла уйти просто так. Однозначно, что-то ее мучило», — говорят местные жители.
«После России Айзирек изменилась»: показания соседей и родственников
Среди соседей и родственников мнения относительно изменений в поведении погибшей после возвращения из России в январе 2025 года разнятся.
Келинка из соседнего дома рассказа, что раньше Айзирек была веселой, общительной, а стала замкнутой, иногда мимо проходила и не здоровалась:
Говорят — «кара басып» (так в народе называют послеродовую депрессию, «потемнение в глазах», «демоническое подавление», потерю сознания, заблуждение) или «шайтан басып» (вселился шайтан). Я не верю, что ее могли избивать.
Пожилая семейная пара, одни из соседей, вспоминают: «Семья — обычная, хорошая. Но был инцидент: свекровь Айзирек накричала на нас по бытовому вопросу. С тех пор стараемся их избегать. В день смерти мы услышали дикий крик ребенка и плач мужчины. Потом сказали — Айзирек повесилась»
Родственница мужа утверждает, что ссор не было: «Айзирек изменилась после Москвы. Но в доме никто не ругался». Эта же родственница упомянула о строгости свекрови, особенно по бытовым вопросам, отметив: «Была требовательной, особенно к выпечке хлеба в тандыре».
- Подруга Айзирек вспоминает, что она жаловалась на боли после кесарева сечения и усталость: «Говорила — тяжело быть келинкой. Что ни сделаешь, все не так. Последний раз разговаривали 10 июня — сказала, что ребенок болеет. Была немногословной. Потом Айзирек перестала отвечать на сообщения».
Одна из соседок уверяет, что слышала, как на погибшую кричали свекровь и свекр: «Говорили — от работы никто не умирал. Относились как к прислуге. А свекор как-то странно смотрит на девушек, мы его избегаем».
Похороны и ход следствия
По словам местных жителей, тело Айзирек не предали земле сразу из-за необходимости экспертизы. Местный имам отказался читать жаназа без заключения из морга. Тело сначала перевезли в Кызыл-Кию, затем в Ош. Лишь 30 июня его вернули в село для погребения.
В доме мы застали только женщин. Муж, свекровь, свекор, брат мужа и его супруга находились на допросе.
Мой папа даже на меня руку не поднимал. Как он мог ударить невестку? День был обычный: одна невестка подметала двор, вторая готовила завтрак. Потом все разошлись — кто в огород, кто на базар.Золовка погибшей
«Потом узнали, что Айзирек сделала такое, — продолжила сестра свекрови. — Тело с отопительной трубы в спальне снял свекр. Муж был в шоке. В бешике спал шестимесячный сын. Пытались помочь, но Айзирек не дышала. Свекор говорит, что услышал ее последний вздох, и женщина умерла. Старшая дочь жила с бабушкой, когда Айзирек с мужем поехали в Россию. Все к ней хорошо относились».
Родственники семьи мужа утверждают, что погибшая недавно окончила вуз, ее планировали устроить учительницей.
Загадочная предсмертная записка
Редакции 24.kg передали предполагаемую предсмертную записку Айзирек, подлинность которой пока не подтвердили (идет экспертиза). Перевод с кыргызского языка (возможны неточности):
«Есть Айзирек, которая встала в пять часов утра, прочитала намаз, приступила к работе по хозяйству, трудолюбивая и с целями. Поехав в Россию, она испортилась! Все было бы по-другому, если бы я просто осталась здесь, отдала свою любовь дочери и сама позаботилась о ней! Муж, Вы заслуживаете лучшего из лучших! Айзирек испортила Россия! 14.06.25 г.
Если вы помните меня, вспомните наши дни до России! У меня даже не осталось права дальше жить!Айзирек плохая, плохая, плохая! Вы совершили ошибку, забрав в Россию! Прекрасная Айзирек теперь как дерьмо.
Раньше вещи не были разбросаны повсюду! До России отлично вела хозяйство и быт. А теперь нет! Айзирек, которая была хозяйственная, стала как скотина».
Порванное платье и удаленные данные
Также в распоряжении редакции 24.kg оказалось видео, на котором родственники Айзирек рассматривают платье погибшей.
Его нашла сестра девушки в доме, где произошла трагедия. Его передали милиции. Платье порвано на груди, на воротнике заметны натяжения и разошедшиеся швы.
«Телефон Айзирек оказался пустым. Там все удалили. Переписки, фото, видео. Ничего нет, его передали милиции», — рассказал двоюродный брат погибшей.
Родственники Айзирек сообщили: «29 июня, когда мы услышали о трагедии и пришли в дом Айзирек, ее уже переодели и по традиции завязали белой нитью голову. На Айзирек не было нижнего белья. Мы сомневаемся, что она могла повеситься. С Айзирек сняли обручальное кольцо, ее родня взяла серьги, которые женщине подарила мама. Однако свекровь требовала вернуть их».
Сомнения и подозрения
Родственники погибшей указывают на ряд деталей, вызывающих сомнения в официальной версии:
- при осмотре тела синяя полоса якобы от следов повешения была только на одной стороне шеи, было покраснение на подбородке;
- на спине крупный синяк (больше ладони), происхождение которого неизвестно;
- порванное платье;
- чистый телефон;
- веревка, которую использовала женщина, сначала по показаниям была от занавески, потом стала плотной «скотоводческой» (нокто-жип).
Кроме того, родственники погибшей обратили внимание на подозрительно бегающие глаза свекра Айзирек. В день похорон он неоднократно подходил к ним и просил, чтобы милиция быстрее ушла.
Редакции 24.kg сообщили, что на днях в дом Айзирек пришли родные мужа просить прощения, начались разногласия. Родственники Айзирек просили их уйти, так как родителям погибшей стало плохо, пришлось вызвать скорую и милицию.
Позиция правоохранительных органов
Источники в МВД сообщили: «Когда приехала (милиция), видели, что была нокто-жип (веревка для привязывания скота). Проводятся экспертизы следов на теле, платья и записки. В настоящий момент подозреваемых нет».
Вопросы, которые пока остаются без ответа:
- Что показала судебно-медицинская экспертиза?
- Подтверждаются ли факты физического или психологического насилия?
- Кто и когда удалил данные с телефона Айзирек?
- Что действительно произошло утром 29 июня?
Редакция 24.kg продолжит следить за развитием событий вокруг гибели Айзирек Топчубаевой.