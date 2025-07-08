Загадочная гибель Айзирек. Почему многие не верят в ее самоубийство

В селе Эсенбай айыл окмоту Тоо-Моюн Араванского района Ошской области 29 июня 2025 года погибла 23-летняя Айзирек Топчубаева, мать двоих детей — трехлетней девочки и полугодовалого мальчика. Официальная версия родственников семьи мужа — самоубийство, однако обстоятельства ее смерти вызывают много вопросов.

Журналист 24.kg отправилась на место, чтобы собрать факты, выслушать обе стороны и понять, что могло привести к трагедии.

Дорога в Эсенбай: жара, пыль и тишина

Село Эсенбай расположено примерно в пяти часах езды от города Оша. Дороги здесь преимущественно грунтовые, иногда сменяются ухабистым асфальтом. Транспортное сообщение ограничено: такси курсируют дважды в день. По пути встречаются женщины с детьми, передвигающиеся на «муравейнике» (электрические мотоколяски) — часто за рулем с малышом на руках.

Фото 24.kg. Араванский район

В жаркий день, когда температура воздуха достигала 39 градусов, нам встретилась молодая женщина, направляющаяся в соседнее село. На вопрос о случившемся она ответила: «Я тут недавно, работала в России, как и многие. Не всех знаю. Слышала, что умершую избивал муж и даже свекр. В этом селе к невесткам относятся строго. Многих избивают».

Дом, где оборвалась жизнь Айзирек

Семья Айзирек, проживающая в одном доме, большая — 13 человек. По описаниям соседей и родственников, ее состав — Сраждин (глава семьи, по совместительству глава села Эсенбай) с женой Назгуль; старший сын с женой и тремя детьми; Дуйшон (муж Айзирек) с погибшей и двумя детьми; младший сын и незамужняя дочь.

Основным источником дохода для семьи, как и большинства жителей села, является земледелие. Утром все уходят в поля. Соседи описывают напряженную атмосферу в селе, многие боятся говорить открыто и делятся информацией шепотом.

«Никто не говорил о проблемах. Но такая молодая девушка с двумя детьми... не могла уйти просто так. Однозначно, что-то ее мучило», — говорят местные жители.

«После России Айзирек изменилась»: показания соседей и родственников

Среди соседей и родственников мнения относительно изменений в поведении погибшей после возвращения из России в январе 2025 года разнятся.

Келинка из соседнего дома рассказа, что раньше Айзирек была веселой, общительной, а стала замкнутой, иногда мимо проходила и не здоровалась:

Говорят — «кара басып» (так в народе называют послеродовую депрессию, «потемнение в глазах», «демоническое подавление», потерю сознания, заблуждение) или «шайтан басып» (вселился шайтан). Я не верю, что ее могли избивать.

Пожилая семейная пара, одни из соседей, вспоминают: «Семья — обычная, хорошая. Но был инцидент: свекровь Айзирек накричала на нас по бытовому вопросу. С тех пор стараемся их избегать. В день смерти мы услышали дикий крик ребенка и плач мужчины. Потом сказали — Айзирек повесилась»

Родственница мужа утверждает, что ссор не было: «Айзирек изменилась после Москвы. Но в доме никто не ругался». Эта же родственница упомянула о строгости свекрови, особенно по бытовым вопросам, отметив: «Была требовательной, особенно к выпечке хлеба в тандыре».

Подруга Айзирек вспоминает, что она жаловалась на боли после кесарева сечения и усталость: «Говорила — тяжело быть келинкой. Что ни сделаешь, все не так. Последний раз разговаривали 10 июня — сказала, что ребенок болеет. Была немногословной. Потом Айзирек перестала отвечать на сообщения».

Одна из соседок уверяет, что слышала, как на погибшую кричали свекровь и свекр: «Говорили — от работы никто не умирал. Относились как к прислуге. А свекор как-то странно смотрит на девушек, мы его избегаем».

Похороны и ход следствия

По словам местных жителей, тело Айзирек не предали земле сразу из-за необходимости экспертизы. Местный имам отказался читать жаназа без заключения из морга. Тело сначала перевезли в Кызыл-Кию, затем в Ош. Лишь 30 июня его вернули в село для погребения.

В доме мы застали только женщин. Муж, свекровь, свекор, брат мужа и его супруга находились на допросе.

Мой папа даже на меня руку не поднимал. Как он мог ударить невестку? День был обычный: одна невестка подметала двор, вторая готовила завтрак. Потом все разошлись — кто в огород, кто на базар. Золовка погибшей

«Потом узнали, что Айзирек сделала такое, — продолжила сестра свекрови. — Тело с отопительной трубы в спальне снял свекр. Муж был в шоке. В бешике спал шестимесячный сын. Пытались помочь, но Айзирек не дышала. Свекор говорит, что услышал ее последний вздох, и женщина умерла. Старшая дочь жила с бабушкой, когда Айзирек с мужем поехали в Россию. Все к ней хорошо относились».

Родственники семьи мужа утверждают, что погибшая недавно окончила вуз, ее планировали устроить учительницей.

Фото 24.kg. Айзирек с ребенком

Загадочная предсмертная записка

Редакции 24.kg передали предполагаемую предсмертную записку Айзирек, подлинность которой пока не подтвердили (идет экспертиза). Перевод с кыргызского языка (возможны неточности):

«Есть Айзирек, которая встала в пять часов утра, прочитала намаз, приступила к работе по хозяйству, трудолюбивая и с целями. Поехав в Россию, она испортилась! Все было бы по-другому, если бы я просто осталась здесь, отдала свою любовь дочери и сама позаботилась о ней! Муж, Вы заслуживаете лучшего из лучших! Айзирек испортила Россия! 14.06.25 г.

Если вы помните меня, вспомните наши дни до России! У меня даже не осталось права дальше жить!Айзирек плохая, плохая, плохая! Вы совершили ошибку, забрав в Россию! Прекрасная Айзирек теперь как дерьмо.

Раньше вещи не были разбросаны повсюду! До России отлично вела хозяйство и быт. А теперь нет! Айзирек, которая была хозяйственная, стала как скотина».

Текст написан сбивчиво, эмоционально. Родственники погибшей считают, что такие фразы — не в духе Айзирек и сомневаются в подлинности записки.

Порванное платье и удаленные данные

Также в распоряжении редакции 24.kg оказалось видео, на котором родственники Айзирек рассматривают платье погибшей.

Его нашла сестра девушки в доме, где произошла трагедия. Его передали милиции. Платье порвано на груди, на воротнике заметны натяжения и разошедшиеся швы.

«Телефон Айзирек оказался пустым. Там все удалили. Переписки, фото, видео. Ничего нет, его передали милиции», — рассказал двоюродный брат погибшей.

Родственники Айзирек сообщили: «29 июня, когда мы услышали о трагедии и пришли в дом Айзирек, ее уже переодели и по традиции завязали белой нитью голову. На Айзирек не было нижнего белья. Мы сомневаемся, что она могла повеситься. С Айзирек сняли обручальное кольцо, ее родня взяла серьги, которые женщине подарила мама. Однако свекровь требовала вернуть их».

Сомнения и подозрения

Родственники погибшей указывают на ряд деталей, вызывающих сомнения в официальной версии:

при осмотре тела синяя полоса якобы от следов повешения была только на одной стороне шеи, было покраснение на подбородке;

на спине крупный синяк (больше ладони), происхождение которого неизвестно;

порванное платье;

чистый телефон;

веревка, которую использовала женщина, сначала по показаниям была от занавески, потом стала плотной «скотоводческой» (нокто-жип).

Кроме того, родственники погибшей обратили внимание на подозрительно бегающие глаза свекра Айзирек. В день похорон он неоднократно подходил к ним и просил, чтобы милиция быстрее ушла.

Редакции 24.kg сообщили, что на днях в дом Айзирек пришли родные мужа просить прощения, начались разногласия. Родственники Айзирек просили их уйти, так как родителям погибшей стало плохо, пришлось вызвать скорую и милицию.

Позиция правоохранительных органов

Источники в МВД сообщили: «Когда приехала (милиция), видели, что была нокто-жип (веревка для привязывания скота). Проводятся экспертизы следов на теле, платья и записки. В настоящий момент подозреваемых нет».

Вопросы, которые пока остаются без ответа:

Что показала судебно-медицинская экспертиза?

Подтверждаются ли факты физического или психологического насилия?

Кто и когда удалил данные с телефона Айзирек?

Что действительно произошло утром 29 июня?

Редакция 24.kg продолжит следить за развитием событий вокруг гибели Айзирек Топчубаевой.