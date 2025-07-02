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Происшествия

В Оше мать двоих детей покончила с собой. Родные просят независимой экспертизы

В селе Эсенбай Тоо-Моюн Араванского района Ошской области 29 июня 2025 года покончила с собой 23-летняя женщина, мать двоих детей. Старшей дочери всего 3 года, младшему сыну — 6 месяцев. Об этом 24.kg сообщили родственники погибшей.

Погибшая — Айзирек Топчубаева, учительница по профессии. По словам родственников, она была спокойной, сдержанной и доброй, но всю свою супружескую жизнь находилась под психологическим и физическим давлением.

По словам родственников погибшей, женщина подвергалась систематическому физическому и психологическому насилию со стороны мужа, свекра и других членов семьи супруга. Родные утверждают, что супруг неоднократно поднимал на нее руку, а близкие советовали «терпеть ради семьи».

На похоронах, по словам очевидцев, родственники мужа вели себя агрессивно. Свекровь Айзирек заявила: «Судитесь, делайте то, что в ваших силах», что вызвало возмущение среди собравшихся.

из архива погибшей
Фото из архива погибшей

Семья погибшей обеспокоена обстоятельствами смерти. «Семья Айзирек — простые, мирные люди, которые не ищут конфликта, но требуют справедливого расследования, проведения независимой экспертизы, так как, по словам соседей, у погибшей были синяки и следы на теле. Также появилось подозрение, что ее переодели после смерти в чужую и более нарядную одежду, хотя обычно она носила простую, местами изношенную», — сообщили родные Айзирек.

В пресс-службе УВД по Ошской области сообщили 24.kg, что факт зарегистрирован в Араванском районном отделе внутренних дел. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, начата доследственная проверка. Допрошены свидетели и назначены соответствующие экспертизы. По результатам проверки будет принято юридическое решение.

На вопрос журналиста о месте происшествия и предварительных выводах, в пресс-службе пояснили, что результаты экспертиз пока не готовы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334985/
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