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Происшествия

Sheraton засыпали гневными отзывами в 2GIS после избиения девушек

Пользователи интернета массово оставляют гневные комментарии на платформе 2GIS в адрес отеля Sheraton Bishkek после драки в ночь на 30 июня. За несколько часов количество отрицательных отзывов резко возросло.

Как сообщают пользователи, комментарии начали появляться сразу после того, как в СМИ появилась информация о жестоком обращении с девушками, одной из которых, по данным следствия, нанесли телесные повреждения, а также забрали у нее личные вещи.

24.kg
Фото 24.kg. Sheraton Bishkek засыпали гневными отзывами в 2GIS после избиения девушек

«Ужасное место», «В отеле опасно для женщин», «Администрация не реагирует на насилие», — пишут пользователи в системе 2GIS. Многие требуют разбирательства, публичной реакции со стороны руководства гостиницы и выражают обеспокоенность безопасностью в заведении.

Это стало очередным проявлением так называемой «культуры отмены» в Кыргызстане. Пользователи социальных сетей используют цифровые платформы, чтобы выразить протест и потребовать последствий для участников резонансных событий.

Ранее по делу об избиении в отеле Sheraton возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Грабеж». Задержаны несколько человек, в том числе танцор Жан Воинов и его супруга Зарина Алмасова. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335143/
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