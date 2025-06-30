Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева

На оперативных кадрах от спецслужб запечатлен вице-мэр Бишкека Таалайбек Байгазиев, который разговаривает с неким Б.Э.К., представителем иностранной компании, в рамках инвестиционного проекта по реконструкции ТЭЦ столицы.

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В разговоре чиновник говорит, чтобы его собеседник быстрее решал вопрос, пока идут переговоры с силовиками. Судя по кадрам, встречались они в холодное время года. Следующая встреча была уже летом в одном из столичных кафе, где Таалайбек Байгазиев обещает вернуть деньги. Встреча чиновника с мужчиной в машине, где Байгазиев передает ему деньги, заканчивается задержанием вице-мэра.

Ранее ГКНБ сообщал, что Таалайбека Байгазиева задержали при передаче им ранее полученных от инвестора денег.