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Происшествия

Вымогательство взятки. Задержан вице-мэр Бишкека

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства взятки, при возвращении части ранее полученных денежных средств в размере $35 тысяч, был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ вице-мэр Бишкека — Б.Т.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что указанные денежные средства были затребованы Б.Т.А. для лоббирования интересов иностранной компании в рамках инвестиционного проекта по реконструкции ТЭЦ города Бишкека. Однако Б.Т.А. после получения денежных средств, ссылаясь на различные причины, уклонялся от исполнения ранее достигнутых в рамках проекта договоренностей.

В настоящее время ведется работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц.

По инициалам подходит Талайбек Байгазиев — заместитель мэра (отвечает за топливно-энергетический комплекс).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334663/
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