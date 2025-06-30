Признался, что взял $50 тысяч. Камчыбек Ташиев о задержании вице-мэра Бишкека

На встрече с жителями Чаткальского района Джалал-Абадской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал подробности задержания вице-мэра столицы Талайбека Байгазиева.

По его словам, чиновник в прошлом году осенью получил $50 тысяч от инвестора.

«27 июня его задержали при возвращении $25 тысяч (Прим. 24.kg. — По данным ГКНБ $35 тысяч). Уважаемые госслужащие, те, кто работают с инвесторами, если вы получите у них взятку, обещав решить их вопрос, будете привлечены к ответственности. Вице-мэр Бишкека попал в тюрьму, вчера он все выложил как на духу. Позже выйдет видео. Говорит, да, взял $50 тысяч. Но не смог решить вопрос, как обещал, и попался», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Сегодня в Госкомитете нацбезопасности сообщили, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства взятки, при возвращении части ранее полученных денежных средств в размере $35 тысяч, задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ вице-мэр столицы — Б.Т.А.

Под инициалы, которые сообщил ГКНБ, подходит Талайбек Байгазиев — заместитель мэра (отвечает за топливно-энергетический комплекс). Был назначен на эту должность в июне 2024 года.