Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины

Обвиняемые в теракте в «КрокусСити Холле» назвали заказчиком Украину. Украинские спецслужбы являются организатором и заказчиком теракта в концертном зале, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Фото из архива. Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле»

В показаниях одного из исполнителей говорится, что он слышал разговор с координатором, который пообещал им заплатить по 1 миллиону рублей от заказчиков, когда они доберутся до Киева после совершения теракта.

«Я понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками», — следует из протокола допроса.

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При этом обвиняемый Саидакрами Рачаболизода добавил, что они все же решили не отказываться от совершения теракта, так как им предложили много денег.

Оружие для совершения теракта было завезено с территории Украины, сообщили исполнители.

Также из показаний обвиняемых следует, что для них была создана легенда, чтобы для общественности теракт выглядел как совершенный исключительно в интересах «Исламского государства».

Напомним, 22 марта прошлого года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокус Сити Холла», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. Им грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.