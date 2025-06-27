Прорыв озера Такыр-Тор. На место вылетел глава кабмина

По состоянию на 18.40 в результате прорыва озера Такыр-Тор пострадавших и материального ущерба не зафиксировано. Об этом сообщил с места происшествия директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Даурбек Сакыев.

По его словам, ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают осуществлять мониторинг обстановки.

Отметим, на место происшествия вылетел глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Фото МЧС

Озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало. По поручению министра ЧС Бообека Ажикеева начата эвакуация жителей сел Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В безопасные места выведено около 180 человек, включая людей с ограниченными возможностями.