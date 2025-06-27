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Происшествия

В Армении разгорается конфликт между премьером и Апостольской церковью

В Армении разворачивается конфликт между премьером и Апостольской церковью. Сегодня спецназ приехал с обысками в храм, чтобы забрать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но его там не оказалось. Священники вышли на его защиту, но столкнулись с силовиками. Об этом сообщает издание News.am.

Известно, что Генеральная прокуратура Армении завела уголовное дело в отношении архиепископа Микаэла Аджапахяна. Премьер-министр страны Никол Пашинян обвиняет его в призывах к захвату власти.

Аналогичные обвинения ранее предъявлены задержанному бизнесмену с российским гражданством Самвелу Карапетяну.

Католикос всех армян созвал экстренное совещание священнослужителей, чтобы обсудить дальнейшие действия. В это время началась стычка с силовиками у ворот Эчмиадзина. Верующие пытались препятствовать спецназу. Чуть позже к прихожанам вышел католикос Гарегин II и объявил, что Микаэл Аджапахян поедет с адвокатом на допрос. Силовики увезли архиепископа.

Полиция и сотрудники Службы национальной безопасности пришли в монастырский комплекс (это самый важный для армян духовный и административный центр Апостольской церкви), однако священнослужители и прихожане не давали им войти, завязалась потасовка.

Армянская оппозиция призывает сторонников собраться в Эчмиадзине, чтоб не допустить задержания силовиками священнослужителей.

Ранее Следственный комитет Армении обвинил лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334513/
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