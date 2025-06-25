21:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Следственный комитет Армении обвинил священнослужителя в подготовке терактов

Следственный комитет Армении обвинил лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СМИ
Фото СМИ. Архиепископ Баграт Галстанян

Отмечается, что священнослужитель с ноября прошлого года пытался добиться смены власти в Армении не разрешенным Конституцией способом.

По версии следствия, для достижения этой цели, предварительно добившись согласия некоторых участников движения, он приобрел необходимые средства и инструменты, а также намеренно создал подходящие условия.

Утром 25 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартирах сторонников движения, а также в доме Баграта Галстаняна.

24 июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали «масштабный и зловещий» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране.

Весной прошлого года Баграт Галстанян был лидером масштабных протестов против правительства и заявлял о готовности занять пост премьера. Архиепископ неоднократно критиковал Никола Пашиняна, в том числе из-за его высказываний в адрес представителей Армянской апостольской церкви.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334158/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
При отсутствии дипотношений. Пашинян и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле
Кыргызстан предлагает Баку и Еревану площадку для подписания мирного договора
Их нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и хочет кастрировать
Президент Армении подписал закон о намерении республики вступить в ЕС
Парламент Армении принял законопроект о вступлении в Евросоюз
Кыргызстан приветствует решение Армении и Азербайджана о мирном договоре
Конец конфликтам? Азербайджан и Армения готовы подписать мирный договор
Госкомрелигий объяснил священнослужителям новый закон о вероисповедании
Легализация авто с иностранными номерами будет стоить 102 тысячи сомов
Армению заинтересовал значительный экономический рост Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
ГКНБ выявил коррупционную схему в&nbsp;Национальной академии наук ГКНБ выявил коррупционную схему в Национальной академии наук
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в&nbsp;церкви в&nbsp;Сирии Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
Эскалация на&nbsp;Ближнем Востоке: в&nbsp;войну намерены включиться другие страны Эскалация на Ближнем Востоке: в войну намерены включиться другие страны
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
25 июня, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июня: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июня: местами дожди
20:45
Астронавты-любители из Индии, Венгрии и Польши впервые отправились на МКС
20:23
В Тихом океане затонуло судно Morning Midas, на борту которого были тысячи авто
20:06
Чтобы угодить Трампу. НАТО смягчила риторику в адрес России
19:48
Следственный комитет Армении обвинил священнослужителя в подготовке терактов