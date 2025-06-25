Следственный комитет Армении обвинил священнослужителя в подготовке терактов

Следственный комитет Армении обвинил лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото СМИ. Архиепископ Баграт Галстанян

Отмечается, что священнослужитель с ноября прошлого года пытался добиться смены власти в Армении не разрешенным Конституцией способом.

По версии следствия, для достижения этой цели, предварительно добившись согласия некоторых участников движения, он приобрел необходимые средства и инструменты, а также намеренно создал подходящие условия.

Утром 25 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартирах сторонников движения, а также в доме Баграта Галстаняна.

24 июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали «масштабный и зловещий» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране.

Весной прошлого года Баграт Галстанян был лидером масштабных протестов против правительства и заявлял о готовности занять пост премьера. Архиепископ неоднократно критиковал Никола Пашиняна, в том числе из-за его высказываний в адрес представителей Армянской апостольской церкви.