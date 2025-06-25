Кидали камни и избили толпой парня в Бишкеке. Задержано еще трое

Правоохранители задержали еще троих участников драки, произошедшей в жилмассиве «Кок-Жар» столицы утром 23 июня. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Напомним, что в социальных сетях появилось видео, где дерется группа парней, которые кидали друг в друга камни, а позже несколько из них избили одного. Тогда в УВД Октябрьского района сообщили о задержании двоих, которых поместили в камеру временного содержания. Возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.

Правоохранители установили еще троих участников той драки. Ими оказались 26-летние К.А., Т.Д. и Т.Н., которых водворили в камеру временного содержания РУВД.