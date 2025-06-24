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Происшествия

Кидали камни и избили толпой парня. В Бишкеке задержаны двое

В социальных сетях появилось видео, где группа мужчин дерется. Они кидают друг в друга камни, а после несколько поймали одного и избили. Инцидент произошел накануне, 23 июня, примерно в 05.17 на улице Куйручук жилмассива «Кок-Жар» города Бишкек.

В УВД Октябрьского района столицы 24.kg сообщили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации и задержаны двое участников драки.

Возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. 36-летнего И.Т. и 26-летнего К.И. водворили в камеру временного пребывания.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333871/
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