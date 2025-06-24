Кидали камни и избили толпой парня. В Бишкеке задержаны двое

В социальных сетях появилось видео, где группа мужчин дерется. Они кидают друг в друга камни, а после несколько поймали одного и избили. Инцидент произошел накануне, 23 июня, примерно в 05.17 на улице Куйручук жилмассива «Кок-Жар» города Бишкек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В УВД Октябрьского района столицы 24.kg сообщили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации и задержаны двое участников драки.

Возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. 36-летнего И.Т. и 26-летнего К.И. водворили в камеру временного пребывания.