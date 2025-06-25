Теракт в «Крокус Сити Холле». Расследование уголовного дела завершено

Завершено расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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По ее словам, СК РФ завершил расследование в отношении 19 обвиняемых: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Умеджона и Мустакима Солиевых, Исроила Исломова, а также Диловара и Аминчона Исломовых (в России все внесены в список террористов и экстремистов).

По данным следствия, обвиняемые — члены запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ). Указывается, что среди них есть пособники террористов и те, кто занимался их вооружением. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям о террористическом акте; содействии террористической деятельности; прохождении обучения для ее осуществления; организации деятельности террористической организации и участии в ней; незаконных приобретении и хранении оружия, взрывчатых веществ и устройств; незаконном изготовлении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; приготовлении к террористическому акту; фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Материалы дела переданы в суд.

Отмечается, что предварительное следствие продолжается в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации.

Следствие установило, что злоумышленники начали подготовку к теракту за несколько месяцев до нападения. Некоторые из них уже находились в РФ и занимались поиском средств и орудий, а другие переделывали огнестрельное оружие, которое затем передано террористам.

Напомним, 22 марта прошлого года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокус Сити Холла», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. Им грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.