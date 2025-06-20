14:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Двое граждан задержаны после стрельбы в Базар-Коргоне

18 июня в Базар-Коргонский РОВД поступило заявление от жителя Джалал-Абада. По его словам, около 18.00 на автодороге Бишкек – Ош, в районе Базар-Коргона произошел конфликт между 25-летним С.И. и двумя незнакомыми молодыми людьми на черном автомобиле Toyota Camry.

Во время спора они пытались забрать девушку по имени С., которая находилась в машине Daewoo Matiz, принадлежащей С.И. В результате один из молодых людей ударил С.И. по голове, а второй достал пистолет и стал угрожать им. По словам заявителя, неизвестный произвел несколько выстрелов и ударил пистолетом С.И. по голове, причинив ему тяжелое ранение.

Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны и взяты под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333492/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Фура из Кыргызстана перевернулась на трассе в Курганской области России
УОБДД Чуйской области предупредило водителей необычным автопробегом
Грузовик сбил светофор на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке — водитель задержан
Скутерист погиб в ДТП в 12-м микрорайоне Бишкека. Подробности от ГУВД
На трассе Бишкек — Ош произошло ДТП. Одна машина сгорела, есть пострадавшие
Под Таш-Кумыром автомобиль вылетел с трассы. Есть жертвы
В мэрии опровергли информацию о столкновении двух автобусов
Крупное ДТП в Бишкеке: столкнулись сразу семь автомобилей
Число пострадавших в ДТП с участием самокатов в Бишкеке продолжает расти
Водитель Hyundai погиб после столкновения с фурой в Ошской области
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек В Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек
В&nbsp;Бишкеке задержан мужчина, который находился в&nbsp;подвале с&nbsp;маленькой девочкой В Бишкеке задержан мужчина, который находился в подвале с маленькой девочкой
Трое школьников в&nbsp;Маевке подозреваются в&nbsp;изнасиловании первоклассника Трое школьников в Маевке подозреваются в изнасиловании первоклассника
В&nbsp;Бишкеке задержан пользователь, нецензурно выражавшийся в&nbsp;соцсетях В Бишкеке задержан пользователь, нецензурно выражавшийся в соцсетях
Бизнес
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
ОСАГО с&nbsp;максимальной выгодой. Получите до&nbsp;20&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;MBANK ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
20 июня, пятница
14:18
Пациенты грубые. Приехавшие из Кореи в КР врачи боялись за свою безопасность Пациенты грубые. Приехавшие из Кореи в КР врачи боялись...
14:18
О преференциальном подходе к детям кыргызстанцев при тестировании просят Россию
14:03
В Ак-Суу завод по переработке пластика простаивает из-за равнодушия чиновников
14:00
В Кыргызстане 963 врача получили квартиры от Госипотечной компании
13:50
Безопасность. На дороге Бишкек — Нарын — Торугарт будут металлические барьеры