Двое граждан задержаны после стрельбы в Базар-Коргоне

18 июня в Базар-Коргонский РОВД поступило заявление от жителя Джалал-Абада. По его словам, около 18.00 на автодороге Бишкек – Ош, в районе Базар-Коргона произошел конфликт между 25-летним С.И. и двумя незнакомыми молодыми людьми на черном автомобиле Toyota Camry.

Во время спора они пытались забрать девушку по имени С., которая находилась в машине Daewoo Matiz, принадлежащей С.И. В результате один из молодых людей ударил С.И. по голове, а второй достал пистолет и стал угрожать им. По словам заявителя, неизвестный произвел несколько выстрелов и ударил пистолетом С.И. по голове, причинив ему тяжелое ранение.

Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых задержаны и взяты под стражу.