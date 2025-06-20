Массовое отравление в Бишкеке. Один пострадавший оказался в реанимации

В результате массового отравления шаурмой в Бишкеке в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратился всего 21 пострадавший, в том числе шестеро детей. Об этом 24.kg сообщил главный врач РКИБ Гулжигит Аалиев.

По его словам, из них 14 госпитализированы, амбулаторно обслужены семеро.

В связи с улучшением состояния 19 июня троих выписали, на лечении в настоящее время остается 11 человек.

«Один из пострадавших был в крайне тяжелом состоянии, находился в отделении реанимации. На сегодня его состояние учлучшилось, переводим в палату. Состояние остальных пострадавших стабилизировалось, относително удовлетворительное. Среди пострадавших есть средне тяжелые, но динамика положительная», — сказал Гулжигит Аалиев.

Он отметил, что медикаментами и изделиями медназначения пациентов обеспечивают за счет больницы.

Напомним, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли 18 июня шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Даамдуу».

За выявленные нарушения вынесено три постановления о наложении штрафа на общую сумму 41 тысяча сомов. Деятельность объекта приостановлена.

Материалы переданы в УВД Октябрьского района.