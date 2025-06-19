Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших увеличилось до 20

В результате массового отравления в Бишкеке пострадало 20 человек, в том числе шестеро детей. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли 18 июня шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Даамдуу».

В связи с появлением симптомов пострадавшие вечером 18 июня и утром 19 июня обратились за медицинской помощью.

Из 20 пострадавших 12 госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Восемь человек после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

На лабораторное исследование отобраны клинические материалы от больных, они находятся в работе.

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С целью установления причины возникновения случая массового пищевого отравления и пресечения дальнейшего распространения сегодня проведена внеплановая проверка в точке питания.

Отобраны образцы ингредиентов для шаурмы, смывов для лабораторных исследований, а работники подверглись внезапному обследованию на носительство возбудителей кишечной инфекции.

За выявленные нарушения вынесено три постановления о наложении штрафа на общую сумму 41 тысяча сомов.

Деятельность объекта приостановлена. Материалы переданы в УВД Октябрьского района.