Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших увеличилось до 20

В результате массового отравления в Бишкеке пострадало 20 человек, в том числе шестеро детей. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
По данным ведомства, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли 18 июня шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Даамдуу».
В связи с появлением симптомов пострадавшие вечером 18 июня и утром 19 июня обратились за медицинской помощью.
На лабораторное исследование отобраны клинические материалы от больных, они находятся в работе.
С целью установления причины возникновения случая массового пищевого отравления и пресечения дальнейшего распространения сегодня проведена внеплановая проверка в точке питания.
Отобраны образцы ингредиентов для шаурмы, смывов для лабораторных исследований, а работники подверглись внезапному обследованию на носительство возбудителей кишечной инфекции.
За выявленные нарушения вынесено три постановления о наложении штрафа на общую сумму 41 тысяча сомов.
Деятельность объекта приостановлена. Материалы переданы в УВД Октябрьского района.