21:07
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших увеличилось до 20

В результате массового отравления в Бишкеке пострадало 20 человек, в том числе шестеро детей. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли 18 июня шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Даамдуу».

В связи с появлением симптомов пострадавшие вечером 18 июня и утром 19 июня обратились за медицинской помощью.

Из 20 пострадавших 12 госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Восемь человек после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

На лабораторное исследование отобраны клинические материалы от больных, они находятся в работе.

Читайте по теме
В Бишкеке массовое отравление — пострадали 12 человек

С целью установления причины возникновения случая массового пищевого отравления и пресечения дальнейшего распространения сегодня проведена внеплановая проверка в точке питания.

Отобраны образцы ингредиентов для шаурмы, смывов для лабораторных исследований, а работники подверглись внезапному обследованию на носительство возбудителей кишечной инфекции.

За выявленные нарушения вынесено три постановления о наложении штрафа на общую сумму 41 тысяча сомов.

Деятельность объекта приостановлена. Материалы переданы в УВД Октябрьского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333401/
просмотров: 678
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке массовое отравление — пострадали 12 человек
В Таласе снова массовое отравление — после употребления шаурмы
В Казахстане произошло массовое отравление школьников
Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 68 человек
На кыз узатуу в ресторане Бишкека отравились 39 человек
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
Массовое отравление произошло в точке фастфуда «Вок лагман» в Бишкеке
Массовое отравление в Бишкеке. Закрыты 22 точки быстрого питания
Массовое отравление шаурмой. Бизнес проверяет Ветеринарная служба
Массовое отравление шаурмой. В Бишкеке закрыли еще девять точек фастфуда
Популярные новости
По&nbsp;меньшей мере сто человек убиты в&nbsp;результате нападения на&nbsp;деревню в&nbsp;Нигерии По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии
В&nbsp;Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек В Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек
В&nbsp;Бишкеке задержан мужчина, который находился в&nbsp;подвале с&nbsp;маленькой девочкой В Бишкеке задержан мужчина, который находился в подвале с маленькой девочкой
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от&nbsp;ядерного оружия Обострение на Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от ядерного оружия
Бизнес
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
Лето с&nbsp;Honor и&nbsp;O!Store: кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов + фирменные подарки Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Связь без границ: MEGA делает 4G&nbsp;еще доступнее для жителей всех регионов Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
19 июня, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июня: днем дожди с грозами Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июня: днем дожди с г...
20:48
Кыргызстан запускает новый инструмент для устойчивых инвестиций
20:31
Борец из Кыргызстана Асан Жанышов стал чемпионом Азии (U-23)
20:29
Бишкекчане возмущены вырубкой деревьев у бывшего детсада в центре города
20:28
Массовые отравления. Медики советуют воздержаться от употребления фаст-фуда