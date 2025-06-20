Обострение на Ближнем Востоке: Иран назвал условия для прекращения ударов

Конфликт в ближневосточном регионе продолжается седьмой день. Ночь на пятницу, 20 июня, в Израиле впервые за неделю проходит без иранских ракетных ударов.

Тем временем в Иране назвали условия для прекращения ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Удары Ирана прекратятся только тогда, когда Израиль понесет наказание и выплатит репарации», — заявил Высший совет национальной безопасности страны.

СМИ цитируют текст заявления: «Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены».

В свою очередь МИД Израиля заявил, что Иран впервые с начала военного конфликта использовал ракету с кассетным боеприпасом при обстреле израильских городов.

Уточняется, командование тыла предупредило граждан о том, что в Израиле появилась новая угроза — иранские кассетные боеприпасы, некоторые из которых могут быть неразорвавшимися. Каждая ракета может нести десятки таких небольших боеприпасов, которые рассеиваются на большой местности.

Фото СМИ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Иран не изготавливал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля, сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью газете La Nacion.

Стало известно, что Иран провел прямые переговоры с Соединенными Штатами. Они были самыми содержательными и прямыми с тех пор, как две страны начали диалог в апреле.

«С тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану, специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону. Последний заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки», — пишет агентство Reuters.

В ходе разговоров обсуждено предложение Соединенных Штатов, представленное Ирану в конце мая. Оно направлено на создание регионального консорциума, который будет обогащать уран за пределами Ирана, но Тегеран пока отклонил эту инициативу.

Аббас Аракчи также сообщил представителю Вашингтона, что Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если столица США окажет давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Дональд Трамп заявил через своего пресс-секретаря, что примет решение о вступлении или невступлении в войну в течение ближайших двух недель. Этому предшествовали публикации во многих СМИ о том, что он рассматривает возможность участия Штатов в ударах по иранским ядерным объектам.

По словам американского президента, он видит значительный шанс переговоров с Ираном.

Фото ВВС. Последствия ракетного удара в израильской больнице

Израильские СМИ сообщают, что 71 человек пострадал при ударе по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве. Иран заявил, что медучреждение повредило взрывной волной от попадания ракеты в расположенный поблизости израильский военный объект.

Фото СМИ. Спутниковый снимок иранского реактора на тяжелой воде в Араке

Обе стороны подтвердили, что Израиль атаковал иранский реактор на тяжелой воде в Араке. На свежих спутниковых снимках можно рассмотреть вероятные повреждения купола реактора.

В Иране вторые сутки нет интернета.