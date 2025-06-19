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Происшествия

Тепловоз протаранил авто. Водитель оставил машину слишком близко к путям

Причиной столкновения тепловоза с автомобилями стало нарушение правил парковки. Об этом 24.kg сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Напомним, вчера в Балыкчи в 18.48 тепловоз столкнулся с легковой машиной.

Как отметили в предприятии, причиной происшествия стало нарушение Правил дорожного движения со стороны водителя авто. 

Игнорируя правила парковки и остановки, он оставил машину в метре от крайнего рельса, тогда как, согласно требованиям правил безопасности, расстояние стоянки автомашин от железнодорожного полотна должно быть не менее 5 метров.

В ГП сказали, что подобные нарушения могут привести к серьезным последствиям — от механических повреждений подвижного состава до угрозы жизни и здоровью граждан.

По факту правоохранительные органы ведут проверку, по результатам которой водитель авто понесет ответственность. 

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» призывает соблюдать Правила дорожного движения, особенно при пересечении железнодорожных переездов, и напоминает, что парковка машин в полосе отвода путей запрещена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333357/
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