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Происшествия

В Техасе ракета Starship взорвалась во время испытаний

В Техасе (США) на полигоне SpaceX в ходе статического огневого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA).

По данным космической организации, инцидент произошел на этапе тестирования первой ступени ускорителя, в результате которого произошла значительная утечка топлива.

Отмечается, что выброс спровоцировал последующий взрыв второй ступени корабля уже при входе в атмосферу.

«Тяжелая ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась в ходе статического огневого испытания», — сообщается в аккаунте NASA в соцсети X.

Событие транслировалось в прямом эфире NasaSpaceFlight. Уточняется, что, несмотря на сложности, гендиректор компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на скорый рост количества успешных испытательных полетов Starship.

Точные причины и обстоятельства происшествия на данный момент не установлены.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует избавиться от десятков программ NASA. Белый дом намерен сократить расходы NASA на науку примерно на 50 процентов — до $3,9 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333321/
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