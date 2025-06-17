Блогер Жанара Осмоналиева извинилась за брань. Суд арестовал ее на трое суток

Блогер Жанара Осмоналиева (Zhanxo) извинилась за высказанную нецензурную брань в соцсетях, суд арестовал ее на трое суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 16 июня во время мониторинга социальных сетей установлено, что пользователь Zhanxo опубликовала на своей странице в Instagram видео, содержащее непристойные и нецензурные выражения.

Факт зарегистрирован. 32-летнюю О.Ж. (Жанару Осмоналиеву) доставили в следственную службу. Решением Ленинского районного суда Бишкека ее арестовали на трое суток по статье 126 Кодекса о правонарушениях (мелкое хулиганство).

В ГУВД Бишкека отметили, что сообщения непристойного содержания в соцсетях оказывают негативное влияние на общество, особенно на молодежь, и в некоторых случаях могут привести к разногласиям, и предупредили, что к таким действиям будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Напомним, ранее замдиректора департамента кинематографии, а также к главе и организаторам III Бишкекского международного кинофестиваля объявили выговор. Причиной стало то, что они позволили блогеру Жанар Алиевой (по паспорту Жанар Осмоналиева) появиться на ковровой дорожке в полупрозрачном черном платье.