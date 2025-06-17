19:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Блогер Жанара Осмоналиева извинилась за брань. Суд арестовал ее на трое суток

Блогер Жанара Осмоналиева (Zhanxo) извинилась за высказанную нецензурную брань в соцсетях, суд арестовал ее на трое суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 16 июня во время мониторинга социальных сетей установлено, что пользователь Zhanxo опубликовала на своей странице в Instagram видео, содержащее непристойные и нецензурные выражения.

Факт зарегистрирован. 32-летнюю О.Ж. (Жанару Осмоналиеву) доставили в следственную службу. Решением Ленинского районного суда Бишкека ее арестовали на трое суток по статье 126 Кодекса о правонарушениях (мелкое хулиганство).

В ГУВД Бишкека отметили, что сообщения непристойного содержания в соцсетях оказывают негативное влияние на общество, особенно на молодежь, и в некоторых случаях могут привести к разногласиям, и предупредили, что к таким действиям будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Напомним, ранее замдиректора департамента кинематографии, а также к главе и организаторам III Бишкекского международного кинофестиваля объявили выговор. Причиной стало то, что они позволили блогеру Жанар Алиевой (по паспорту Жанар Осмоналиева) появиться на ковровой дорожке в полупрозрачном черном платье.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333049/
просмотров: 754
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзирек. Блогер пытался выехать из страны, но был доставлен в милицию
Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата
Домашних насильников депутат предложила заключать под стражу до трех месяцев
Убийство Айзирек. Еще одного блогера требуют привлечь к ответственности
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов арестован по решению суда
Сняли с лошади и повалили на землю. Видео задержания блогера Айбека Уланова
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов задержан сотрудниками милиции
Убийство Айзирек. Привлечь блогера к наказанию призвали тысячи кыргызстанцев
Убийство Айзирек. Брата блогера, оскорбившего женщину, задержали за угрозы
Убийство Айзирек. Извинение блогера считают недостаточным и требуют его привлечь
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 14-15 июня ливни и&nbsp;возможны сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
Внутри ядерных объектов в&nbsp;Иране выявлено радиологическое загрязнение&nbsp;&mdash; МАГАТЭ Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
По&nbsp;меньшей мере сто человек убиты в&nbsp;результате нападения на&nbsp;деревню в&nbsp;Нигерии По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии
В&nbsp;Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек В Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек
Бизнес
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
17 июня, вторник
19:22
Подозреваемых в браконьерстве задержали на Иссык-Куле Подозреваемых в браконьерстве задержали на Иссык-Куле
19:13
В Чуйской области подростки открыли стрельбу из арендованной машины
19:02
Не хватает денег. Агентство ООН по делам беженцев сокращает штат
18:30
18 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:25
Блогер Жанара Осмоналиева извинилась за брань. Суд арестовал ее на трое суток