Оргкомитет кинофестиваля в Бишкеке получил выговор за блогера в пикантном платье

К замдиректора департамента кинематографии, а также к главе и организаторам III Бишкекского международного кинофестиваля применили дисциплинарные меры. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, причиной стало то, что они позволили блогеру Жанар Алиевой появиться на ковровой дорожке в полупрозрачном черном платье.

11 июня во время торжественного открытия в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова Жанар Алиева прошла по красной зоне в вызывающем наряде. Этот эпизод сразу вызвал широкий общественный резонанс и критику.

Департамент кинематографии выступил с официальным заявлением. «Мы не поддерживаем и не принимаем действия, направленные против культуры. Блогерский выход не соответствовал стандартам и ожиданиям культурного мероприятия», — говорится в сообщении.