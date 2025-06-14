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Происшествия

Близ Кара-Балты «Лексус» сбил 6-летнюю девочку. Ребенок скончался в больнице

В Джайылском районе, возле города Кара-Балты внедорожник «Лексус» сбил насмерть 6-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным,  ДТП случилось 13 июня. 29-летняя гражданка Р.Б., управляя автомашиной марки «Лексус RX 300», совершила наезд на 6-летнюю девочку в селе Ак-Башат. С полученными телесными повреждениями ребенок был доставлен в реанимационное отделение, где, не приходя в сознание, скончался.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

Водителя машины задержали и водворили в изолятор временного содержания.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области
Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, проводятся следственные действия: допрос пострадавших и законных представителей ребенка, проверка наличия водительского удостоверения, соответствие документаций и техническое состояние автомашины.

МВД Кыргызской Республики и ГУВД Чуйской области взяли ход расследования под контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332740/
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