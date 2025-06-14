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Происшествия

Все иранские переговорщики по ядерной сделке с США были убиты — Дональд Трамп

Президент США заявил, что представители Ирана, участвовавшие в переговорах с США по ядерной сделке, были убиты в результате военной операции Израиля. Об этом Дональд Трамп сообщил в разговоре с журналисткой CNN Даной Баш.

По ее словам, в телефонном разговоре Дональд Трамп назвал погибших переговорщиков «сторонниками жесткой линии».

Она также попросила главу Белого дома уточнить, были ли переговорщики убиты в результате действий Израиля, на что он ответил: «они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса».

Дональд Трамп оценил действия Израиля как «очень успешные». По словам Даны Баш, он также поддержал меры, принятые израильским правительством.

Напомним, Иран и США в апреле возобновили переговоры по ядерной сделке, уже состоялось пять раундов, в основном они проходили в Омане и были непрямыми. Иран отрицает обвинения в стремлении создать ядерное оружие и не намерен отказываться от обогащения урана в рамках соглашения.

В ночь на 13 июня Израиль начал массированные атаки на ядерные объекты Ирана. Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения», атаковал объекты ракетной программы Ирана. По его словам, среди подвергшихся ударам целей в Иране были физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332717/
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