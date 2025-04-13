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Власть

Непрямые переговоры США и Ирана в Белом доме оценили как конструктивные

Делегации Ирана и США провели непрямые переговоры в столице Омана Маскате 12 апреля. По данным Axios, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал Ирану два месяца на то, чтобы заключить новое ядерное соглашение.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Предполагается, что в случае провала дипломатии Белый дом может приказать нанести удар по ядерным объектам Ирана или поддержать удары Израиля.

Трамп после встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа и главы иранского МИД Аббаса Аракчи заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо, сообщает Reuters.

Напомним, Иран приступил к ядерным разработкам в 60-х годах прошлого столетия в период правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

Сотрудничество с США велось в рамках программы администрации президента Дуайта Эйзенхауэра «Атом ради мира» (1953-1961), открывшей доступ к ядерным исследованиям странам, ранее не обладавшим ядерными технологиями.

В 1958 году Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 1959-м США передали ядерному исследовательскому центру Тегеранского университета реактор малой мощности.

В 1974 году Тегеран, ранее присоединившийся к договору о нераспространении ядерного оружия, принял план развития ядерной энергетики, предполагавший сооружение 23 ядерных реакторов общей мощностью более 20 ГВт, а также создание замкнутого ядерного топливного цикла. Строительство первых энергоблоков в Иране вели западные специалисты, в том числе американские.

После Исламской революции в 1979 году (свержение режима шаха и провозглашение Исламской Республики Иран) американо-иранские отношения резко ухудшились. В 1980 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном и ввел односторонние санкции. Ядерная программа была приостановлена и возобновлена через несколько лет, когда основными партнерами в ядерной сфере Ирана стали Россия и Китай.

По данным The Wall Street Journal, на переговорах в Омане Иран добивался смягчения санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи согласился на переговоры с США о ядерной программе под угрозой потерять власть, сообщила The New York Times. Приближенные к Хаменеи считают, что отказ от диалога с США спровоцирует масштабную войну, которая разрушит экономику республики и вызовет протесты внутри страны.

Две недели назад Дональд Трамп пригрозил Тегерану военным ударом и ужесточением санкций, если диалог не начнется в течение двух месяцев, после чего иранскую армию привели в состояние повышенной боевой готовности.

Второй раунд переговоров пройдет 19 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325849/
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