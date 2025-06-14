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Происшествия

Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ

Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое и химическое загрязнение. Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, в основном альфа-частицами, может быть устранен с помощью соответствующих защитных мер. Об этом Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило в своем аккаунте в Х.

со спутника
Фото со спутника. Объект по обогащению урана в Натанзе

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал массированные атаки на ядерные объекты Ирана. Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения», атаковал объекты ракетной программы Ирана. По его словам, среди подвергшихся ударам целей в Иране были физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что удары по крупнейшему обогатительному комплексу в Натанзе не привели к утечке радиации.

«К счастью, ущерб был нанесен на уровне земли, и у нас не было человеческих жертв. У нас также не было утечек радиации, которые могли бы вызвать беспокойство у людей. Поэтому, по милости Божьей, мы не столкнулись с серьезным ущербом. В настоящее время мы проводим детальную оценку ущерба», – сказал он.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332707/
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Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ