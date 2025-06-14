В Санкт-Петербурге арестован кыргызстанец за организацию незаконной миграции

Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решение об аресте гражданина Кыргызстана, обвиняемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что мужчина, действуя с группой лиц по предварительному сговору, организовал заключение фиктивного брака между Д. и гражданином Узбекистана О. с целью получения О. разрешения на проживание в России.

Бракосочетание прошло в марте марта 2023 года, после чего были оформлены нужные документы. Разрешение на временное проживание выдали на три года, до 7 сентября 2026 года.

11 июня мужчину задержали, на следующий день ему было предъявлено обвинение. От дачи показаний кыргызстанец отказался и попросил отправить его под домашний арест. Однако суд не удовлетворил это ходатайство. Он будет находиться под стражей до 4 августа.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, «бесполезные для российского общества», должны покинуть страну.