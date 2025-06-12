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Власть

Глава МВД России призвал депортировать не приносящих пользу мигрантов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, «бесполезные для российского общества», должны покинуть страну.

К таким иностранцам он отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык.

«Мигранты, которые не работают и не учатся, а также те, кто не прошел процедуру дактилоскопии и не изучал русский язык, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть Россию», — сказал Владимир Колокольцев.

По словам главы МВД РФ, «на улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов».

Он также призвал «системно противодействовать преступности среди мигрантов», работая «на упреждение». По его словам, освещать принятые меры нужно, «подчеркивая неотвратимость наказания для виновных».

Кроме этого, отмечена необходимость избавиться от очередей в миграционных подразделениях.

«Нужно исключить факты, когда приезжие скапливаются у миграционных подразделений, чем провоцируют негативную реакцию местных жителей», — уточнил глава МВД, добавив, что фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в СМИ и соцсетях, «наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема».
Ссылка: https://24.kg/vlast/332457/
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