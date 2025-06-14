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Происшествия

Обострение на Ближнем Востоке: что известно к этому часу

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается напряженной. Минувшей ночью стороны обменивались ракетными ударами, ставя цель попасть в ядерные объекты.

Что известно к этому часу:

  • Иран нанес удары по более чем 150 целям в Израиле, включая авиабазы, где размещались истребители F-35, F-16 и F-15, заправщики и транспортные самолеты;
  • Атакованы военные центры, военно-промышленные объекты;
  • Удары наносились поэтапно, было как минимум три волны атак;
  • КСИР утверждает, что десятки ракет поразили намеченные цели;
  • Действия Израиля равносильны объявлению войны, заявил постоянный представитель Ирана при ООН;

  • По информации иранского агентства IRNA, ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве;
  • Общее число пострадавших в Израиле после атак превысило 60 — газета Jerusalem Post;
  • Телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац находятся в укрытии и проводят оценку ситуации после ударов.
  • США помогали Израилю в отражении ракетного удара со стороны Ирана, сообщили в Пентагоне. Как пишет Washington Post, были задействованы противоракетные комплексы Patriot и THAAD.
  • Постпред Ирана при ООН заявил, что из-за недавних ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек, более 320 пострадали.
  • Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ракетной атаки Ирана, сообщил портал Ynet.
  • Иранские СМИ на фоне атак Израиля сообщили о взрыве в тегеранском аэропорту Мехрабад.
  • CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что Иран ударит по базам любой страны, которая будет защищать Израиль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332692/
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