Обострение на Ближнем Востоке: что известно к этому часу

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается напряженной. Минувшей ночью стороны обменивались ракетными ударами, ставя цель попасть в ядерные объекты.
Что известно к этому часу:
- Иран нанес удары по более чем 150 целям в Израиле, включая авиабазы, где размещались истребители F-35, F-16 и F-15, заправщики и транспортные самолеты;
- Атакованы военные центры, военно-промышленные объекты;
- Удары наносились поэтапно, было как минимум три волны атак;
- КСИР утверждает, что десятки ракет поразили намеченные цели;
- Действия Израиля равносильны объявлению войны, заявил постоянный представитель Ирана при ООН;
- По информации иранского агентства IRNA, ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве;
- Общее число пострадавших в Израиле после атак превысило 60 — газета Jerusalem Post;
- Телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац находятся в укрытии и проводят оценку ситуации после ударов.
- США помогали Израилю в отражении ракетного удара со стороны Ирана, сообщили в Пентагоне. Как пишет Washington Post, были задействованы противоракетные комплексы Patriot и THAAD.
- Постпред Ирана при ООН заявил, что из-за недавних ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек, более 320 пострадали.
- Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ракетной атаки Ирана, сообщил портал Ynet.
- Иранские СМИ на фоне атак Израиля сообщили о взрыве в тегеранском аэропорту Мехрабад.
- CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что Иран ударит по базам любой страны, которая будет защищать Израиль.