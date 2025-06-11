«Нелегал-2025». ГКНБ задержал ряд иностранцев

Во исполнение указания заместителя председателя кабинетов министров – председателя ГКНБ КР генерал-полковника Камчыбека Ташиева с 11 июня органами нацбезопасности начата спецоперация «Нелегал-2025».

Несмотря не предоставленный льготный период в рамках указа президента КР №164 от 22 мая 2025 года по легализации своего правового положения иностранным гражданам, пребывающим с нарушением миграционного законодательства, выявлены нелегальные иностранные граждане.

Нарушители доставлены в соответствующий фильтрационный центр и переданы сотрудникам службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР.

ГКНБ призывает работодателей и приглашающих сторон предпринять меры по добровольному выезду иностранных нарушителей за пределы страны.