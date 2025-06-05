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Сняли с лошади и повалили на землю. Видео задержания блогера Айбека Уланова

Сотрудники ГУВД жестко задержали блогера Айбека Уланова, который в сервисе Threads написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку женщины, убитой мужем в Узгенском районе.

Публикация вызвала гнев среди пользователей соцсетей. Они потребовали, чтобы блогера привлекли к ответственности. Данный факт был взят на контроль ГУВД Бишкека, после чего блогер был доставлен в милицию, где принес свои извинения. Были назначены все необходимые экспертизы.

«Однако позже, во время мониторинга социальных сетей У.А. вновь вышел в прямой эфир на своей странице и продолжил распространять информацию, вызвавшую негативную реакцию общественности. Было возбуждено дело по статье «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или региональной вражды» УК КР», — отметили в ГУВД.

Айбека Уланова задержали в селе имени Чокморова Аламединского района Чуйской области и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Кроме того, установлено, что блогер был в состоянии острой интоксикации, вызванной употреблением наркотиков. 

Ранее стало известно, что брата Айбека Уланова, оскорбившего погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, также задержали сотрудники милиции за угрозы в адрес адвоката Шердора Абдыкапарова.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331632/
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