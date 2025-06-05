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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Атака дронов на авиабазы РФ. Предполагаемый организатор находится в Казахстане

СБУ распространила видео с атакой беспилотников на российские авиабазы, утверждая, что был сбит 41 самолет. Однако из кадров только следует, что дроны долетели до этих самолетов, но, произошел ли взрыв и были ли какие-то последствия для бортов, по опубликованным кадрам узнать нельзя, уточняет «Медуза».

Позже Генштаб ВСУ исправил информацию, отметив, что повреждены 12 самолетов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что киевский режим 1 июня совершил теракт с FPV-дронами в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Спецпосланник президента США по Украине Келлог заявил, что после атаки ВСУ по российским авиабазам риск эскалации конфликта увеличился.

«Уровень риска значительно повышается. Я имею в виду после того, что произошло в эти выходные. Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят.

Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать. Мы пытаемся прийти к ситуации, когда уровень риска не будет повышен», — сказал он.

Orda.kz
Фото Orda.kz . Подозреваемый в организации атаки беспилотников на российские авиабазы Артем Тимофеев

В свою очередь Orda.kz со ссылкой на российские СМИ пишет, что установлен подозреваемый в атаке на аэродромы. Им называют украинца Артема Тимофеева. Утверждается, что он уехал в Казахстан, отправившись в Астану за четыре дня до запуска дронов.

«Артема Тимофеева подозревают в организации одной из самых масштабных атак дронов на российские военные аэродромы. 37-летний уроженец Украины за четыре дня до этой операции покинул РФ. 28 мая он пересек границу Казахстана вместе с женой Екатериной», — сообщает Telegram-канал Mash.

Именно Артем Тимофеев владел грузовиками, из которых 1 июня вылетели беспилотники. Дроны поразили объекты Минобороны РФ. Водители фур рассказали следователям, что получали инструкции напрямую от Артема Тимофеева.

Напомним, 1 июня Украина атаковала беспилотниками военные аэродромы в пяти областях России. Минобороны РФ подтвердило эту информацию, сообщив, что «несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях».

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, атакам подверглись пять аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331616/
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